ജയ്പുര്‍: സാധാരണ വാഹനാപകടങ്ങള്‍ വലിയ വാര്‍ത്തയാകാറില്ല. എന്നാല്‍ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പുരില്‍ കാര്‍ ഇടിച്ചുതകര്‍ത്തത് ഒരു കുതിരയെയാണ്.

കാറിന്റെ വിന്‍ഡ് ഷീല്‍ഡ് തകര്‍ത്ത് കുതിര കാറിനുള്ളിലെത്തി. കുതിരയ്ക്കും വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴച ഉച്ചയോടെ ജയ്പുര്‍ ക്ലബ്ബിന് സമീപമായിരുന്നു സംഭവം. നിയന്ത്രണംവിട്ട കുതിര കാറിനുള്ളിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. പത്ത് മിനിറ്റോളം കുതിര കാറിനുള്ളില്‍ കുടുങ്ങി.

അപകടം കണ്ട് ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാര്‍ ഏറെ ശ്രമപ്പെട്ടാണ് കുതിരയെ രക്ഷിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് നാട്ടുകാര്‍ വനം വകുപ്പില്‍ വിവരം അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ വൈറലായിരിക്കുകയാണ്.

#WATCH Horse broke into a car's windshield after collision between the two. Horse and car driver suffered injuries #Jaipur (04 June) pic.twitter.com/YxN2CBFw4s