ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍നിന്നു കഴിഞ്ഞദിവസം കാണാതായ സ്‌പെഷല്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍ ഇര്‍ഫാന്‍ അഹമ്മദ് ദര്‍ നിരോധിത ഭീകരസംഘടനയായ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീനില്‍ ചേര്‍ന്നുവെന്ന് അവകാശവാദം.

ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീന്‍ വക്താവ് ബുര്‍ഹാന്‍ ഉദ് ദീനാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ തങ്ങളുടെ സംഘടനയില്‍ ചേര്‍ന്നെന്ന വാദവുമായി രംഗത്തെത്തിയതെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇര്‍ഫാന്‍ അഹമ്മദ് ദറിനെ കാണാതായത്. എ കെ 47 തോക്കും കാണാതാകുന്ന സമയത്ത് ഇര്‍ഫാന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു.

കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന തോക്കുമായി ഒളിച്ചോടിയ ദക്ഷിണ കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമ ജില്ലയിലെ നെഹാമ കകപോറ സ്വദേശിയായ എസ് പി ഒ ഇര്‍ഫാന്‍ അഹമ്മദ് ദര്‍ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദീനില്‍ ചേര്‍ന്നു- സന്ദേശത്തില്‍ ബുര്‍ഹാന്‍ ഉദ് ദീന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് ഇര്‍ഫാനെ കാണാതായത്. ഇയാള്‍ക്കു വേണ്ടി സുരക്ഷാ സേന വ്യാപകമായി തിരച്ചില്‍ നടത്തിയിരുന്നു.

Search operation underway for a Special Police Officer (SPO) who went missing after reportedly leaving from Pampore police station with an AK-47 rifle. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/iPazJYLChs