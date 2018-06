മുംബൈ: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പിഡിപിക്കുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ച ബിജെപി നടപടിയെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച് ശിവസേന. ബിജെപിയുടെ അത്യാര്‍ത്തിക്ക് ചരിത്രം ഒരുകാലത്തും മാപ്പു നല്‍കില്ലെന്ന് ശിവസേന അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കശ്മീരിലെ തീവ്രവാദവും സംഘര്‍ഷവും നിയന്ത്രിക്കുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട ബിജെപി സര്‍ക്കാര്‍ പിഡിപിയെ പഴിചാരി പിന്‍വലിഞ്ഞത് ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പാളയത്തില്‍ നിന്നും ഓടിയൊളിച്ചതിനു തുല്യമാണെന്നും ശിവസേന വിമര്‍ശിച്ചു.

പാര്‍ട്ടി മുഖപത്രമായ സാമ്‌നയിലാണ് ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള ശിവസേനയുടെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശം. കശ്മീരില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ചത് ബിജെപിയുടെ അത്യാര്‍ത്തി മൂലമാണ്. അത്യാഗ്രഹത്തിന് രാജ്യവും ജവാന്മാരും ജനങ്ങളുമെല്ലാം വലിയ വിലയാണ് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചരിത്രം ബിജെപിയോടു പൊറുക്കില്ല. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണം കുട്ടികളിയല്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ശിവസേന പറഞ്ഞു.

കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍ അരാജകത്വം നിറച്ചാണ് സര്‍ക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കാന്‍ ബിജെപി തീരുമാനിച്ചതെന്നും ശിവസേന പറയുന്നു. കശ്മീരിലെ സാഹചര്യം ഇത്രത്തോളം അധപ്പതിച്ചിരുന്നില്ല. ഇത്രത്തോളം ജവാന്മാര്‍ക്കു ജീവന്‍ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥയോ ചോരപ്പുഴ ഒഴുകുന്ന സാഹചര്യമോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി പിന്തുണയോടെയുള്ള ഭരണം തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. ഒടുവില്‍ പിഡിപിയുടെ മെഹബൂബ മുഫ്തി മാത്രം കുറ്റക്കാരിയാവുകയും ബിജെപി കുലീന ഭാവത്തില്‍ പുറത്തുപോവുകയും ചെയ്തു. കശ്മീരില്‍ തീവ്രവാദം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന ധാരണയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാര്‍ട്ടിയും വോട്ടഭ്യര്‍ഥിച്ചത്. പക്ഷേ ഇതിനേക്കാള്‍ ഭേദം മുമ്പത്തെ കോണ്‍ഗ്രസ്-നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് കൂട്ടുകെട്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ മനസിലാക്കുന്നെന്നും ശിവസേനാ മുഖപത്രം പറയുന്നു.

മോദിയുടെ വിദേശ യാത്രകളെക്കുറിച്ചും മുഖപ്രസംഗത്തില്‍ വിമര്‍ശമുണ്ട്. മോദി ലോകം ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോള്‍, കശ്മീരിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ജനങ്ങളുടെ മനുഷ്യാവകാശം ലംഘിക്കുന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ സര്‍ക്കാരിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണ്. നോട്ടുനിരോധനത്തിനു ശേഷം തീവ്രവാദവും പാകിസ്ഥാന്റെ അതിക്രമിച്ചു കയറലും വര്‍ധിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും ശിവസേന ആരോപിക്കുന്നു.

ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് പിഡിപിക്കുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിക്കുന്നതായി ബിജെപി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കഠുവ സംഭവത്തിനു ശേഷം ഇരുപാര്‍ട്ടികളും തമ്മില്‍ ഉടലെടുത്ത രൂക്ഷമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളാണ് സഖ്യത്തിന്റെ തകര്‍ച്ചയിലേക്ക് വഴിവച്ചത്. 2014 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷമാണ് ബിജെപി-പിഡിപി സഖ്യം രൂപവത്കരിച്ചത്. പി.ഡി.പി.യുമായി കൈകോര്‍ക്കില്ലെന്നു കോണ്‍ഗ്രസും, സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിക്കാനില്ലെന്ന് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷത്തെ പ്രധാനകക്ഷികള്‍ ഈ നിലപാടെടുത്തതോടെയാണ് ഗവര്‍ണര്‍ ഭരണത്തിന് വഴിതെളിഞ്ഞത്.

content highlights: History Won't Forgive BJP For Its Greed Says Shivsena