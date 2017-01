ദുവനേശ്വര്‍: ജഗ്ദല്‍പൂര്‍- ദുവനേശ്വര്‍ ഹിരാഖണ്ഡ് എക്‌സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റിയുണ്ടായ അപകടത്തെ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് റെയില്‍വെ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ ഉറ്റബന്ധുക്കള്‍ക്ക്‌ 2 ലക്ഷം രൂപയും, പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 25,000 രൂപയും, ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് 50,000 രൂപയുമാണ് റെയില്‍വേ മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 23 പേര്‍ അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് മരിച്ചു.



ശനിയാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ട്രെയിന്റെ എഞ്ചിനും ഏഴുകോച്ചുകളുമാണ് പാളം തെറ്റിയത്.അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് ജഗ്ദല്‍പൂര്‍- ദുവനേശ്വര്‍ പാതയിലെ ട്രെയിനുകള്‍ പാളം തിരിച്ചുവിട്ടു.

Hirakhand express derailment:Railway Min Suresh Prabhu announces Rs 2 lakh for kin of deceased ppl,25K for injured,50K for seriously injured