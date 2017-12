ഷിംല: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പങ്കെടുക്കുന്ന അവലോകന യോഗത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുന്നത് തടഞ്ഞ വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിളിന് വനിതാ എം എല്‍ എയുടെ വക കരണത്തടി. അടി കൊണ്ട വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ എം എല്‍ എയെ തിരിച്ചും തല്ലി.

ഹിമാചല്‍ പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എ ആശാകുമാരിയാണ് വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ തല്ലിയത്. എന്തായാലും ഒട്ടുംവൈകാതെ വനിതാ കോണ്‍സ്റ്റബിളും തിരിച്ച് എം എല്‍ എയെ തല്ലി.ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള അടിയുടെയും തിരിച്ചടിയുടെയും വീഡിയോ എ എന്‍ ഐ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

രാഹുല്‍ ഗാന്ധി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്ത അവലോകന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതായിരുന്നു ആശ. പോലീസ് തടഞ്ഞതാണ് ആശയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. ഡല്‍ഹൗസി മണ്ഡലത്തെയാണ് ആശാ കുമാരി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഓള്‍ ഇന്ത്യാ കോണ്‍ഗ്രസ് കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിയായ ആശ പഞ്ചാബിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുന്നുമുണ്ട്.

#WATCH Shimla: Congress MLA Asha Kumari assaults woman constable, gets slapped back. She was being allegedly denied entry by Police in Rahul Gandhi's review meeting (amateur video) pic.twitter.com/puvMRnHKss