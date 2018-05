ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തീര്‍ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളായ കേദാര്‍നാഥിലും ബദരീനാഥിലും കനത്തമഞ്ഞുവീഴ്ച.

ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഹരീഷ് റാവത്തും രാജ്യസഭാ അംഗം പ്രദീപ് തംതയും ഉള്‍പ്പടെ നൂറുകണക്കിന് പേര്‍ മഞ്ഞുവീഴ്ചയെ തുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് കുടുങ്ങി. ഗൗരികുണ്ഡില്‍നിന്ന് കേദാര്‍നാഥിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ഇവര്‍. ഞായറാഴ്ചയാണ് ഇവര്‍ യാത്ര ആരംഭിച്ചത്.

കേദാര്‍നാഥില്‍ ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഒരു തീര്‍ഥാടക മരിച്ചതായി രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് മഗ്നേഷ് ഘില്‍ഡിയാലിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

കേദാര്‍നാഥിലെ തീര്‍ഥാടകരെ ബേസ് സ്‌റ്റേഷനായ ഗൗരികുണ്ഡില്‍ എത്തിക്കാന്‍ സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയും ജവാന്മാരും പോലീസും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മഗ്നേഷ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അഞ്ച് ഇഞ്ചില്‍ കൂടുതല്‍ മഞ്ഞുവീഴ്ചയാണ് കേദാര്‍നാഥില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

#LatestVisuals from Uttarakhand: Snowfall continues in Badrinath. It has been snowing in the town since 5 am in the morning. pic.twitter.com/KJrOqZUL8j