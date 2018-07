മുംബൈ: രാജ്യത്തിന്റെ വ്യവസായ നഗരത്തെ താറുമാറാക്കി നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും കനത്തമഴ തുടരുന്നു. തുടര്‍ച്ചയായ നാലാം ദിവസമാണ് മുംബൈയില്‍ മഴ ജനജീവിതം താറുമാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശനിയാഴ്ച ആരംഭിച്ച മഴ ഇപ്പോഴും ശക്തമായി തുടരുകയാണ്.

മുംബൈയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേങ്ങളില്‍ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് നഗരത്തിലെ ഗതാഗതം പലയിടത്തും സ്തംഭിച്ചു. തീവണ്ടികള്‍ വൈകിയോട്ടം തുടരുകയാണ്. നലാ സോപരാ മേഖലയില്‍ വെള്ളം കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് വാസായ്, വിരാര്‍ മേഖലയിലേക്കുള്ള ട്രെയിന്‍ ഗാതാഗതം പൂര്‍ണമായും നിര്‍ത്തിവെച്ചു.

റെയില്‍ ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിയതും നഗരത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയര്‍ന്നതിനെയും തുടര്‍ന്ന് ഡബ്ബാവാലകള്‍ സേവനം നിര്‍ത്തിയത് ജോലിക്കാരുള്‍പ്പെടെയുള്ളവരെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. കാലവസ്ഥ മോശമായകിനെ തുടര്‍ന്ന് 72 വിമാനങ്ങള്‍ വൈകിയാണ് ഇറക്കിയത്.

ഖാര്‍, ബാന്ദ്ര, എന്നീ മേഖലയിലുള്‍പ്പെടെ മുംബൈയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ക്കെല്ലാം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ, മഴയുടെ കാഠിന്യം കണക്കിലെടുത്ത് ഭൂരിഭാഗം ഓഫീസുകളിലും പ്രവര്‍ത്തി സമയം കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴ ശക്തമായതോടെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളില്‍ മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാവൂവെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

