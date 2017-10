ബെംഗളൂരു: കനത്തമഴയില്‍ കുടുങ്ങി ബെംഗളുരു. കനത്തമഴയിലും തുടര്‍ അപകടങ്ങളിലും അഞ്ചുപേര്‍ മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരമുണ്ടായ കനത്തമഴ നഗരത്തിന്റെ പലഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ടിനു കാരണമായി. നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറന്‍, തെക്കു പടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലകളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ടുകള്‍ രൂപപ്പെട്ടത്. ഇത് ഗതാഗതതടസ്സത്തിനു കാരണമായി.

Bengaluru: Severe water-logging in Yelahanka after heavy rain lashed the area pic.twitter.com/30SZ7Loavg