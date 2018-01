ന്യൂഡല്‍ഹി: കനത്ത മൂടല്‍മഞ്ഞില്‍ മുങ്ങി ന്യൂഡല്‍ഹി. റണ്‍വേയിലെ ദൂരക്കാഴ്ച 50 മീറ്ററിലും താഴ്ന്നതോടെ ഡല്‍ഹി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങളുടെ പുറപ്പെടല്‍ താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചു. പുലര്‍ച്ചെ ആറുമണിയോടെ ആഭ്യന്തര-അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകള്‍ താത്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവച്ചതോടെ നൂറുകണക്കിന് യാത്രക്കാരാണ് കുടുങ്ങിയത്. ഒരു വിമാനം റദ്ദാക്കിയതായി എ എന്‍ ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

Visuals of area around the Indira Gandhi International Airport: Dense fog delays five domestic and seven International flights, one cancelled. #Delhi pic.twitter.com/lqS9xcZoQ8