അയോധ്യ: ഈശ്വര പ്രതിഷ്ഠകളെ കൊടും തണുപ്പില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ ഹീറ്റര്‍ സ്ഥാപിച്ച് വാര്‍ത്തകളിലിടം നേടിയിരിക്കുകയാണ് അയോധ്യയിലെ ക്ഷേത്രം.

ജാനകി ഘട്ട് ബഡാസ്ഥാന്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവപ്രതിഷ്ഠകളെ കൊടും തണുപ്പില്‍നിന്ന് രക്ഷിക്കാനാണ് ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികള്‍ ഹീറ്ററുകള്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. ഈ വിവരം എഎന്‍ഐ ആണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല പ്രതിഷ്ഠയെ ജലാഭിഷേകം ചെയ്യുന്നതും ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു.

അയോധ്യയിലെ രാം ലല്ല പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് രോമക്കുപ്പായവും പുതപ്പും ഹീറ്ററും നല്‍കണമെന്ന് വിഎച്ച്പി ആവശ്യപ്പെട്ട് അധിക ദിവസം തികയും മുമ്പെയാണ് ജാനകി ഘട്ടില്‍ പുതിയ പരിഷ്‌കാരം വന്നിരിക്കുന്നത്.

തിങ്കളാഴ്ച്ച ഒരു പ്രാദേശിക മാധ്യമത്തിലാണ് വിഎച്ച്പി നേതാവ് ശരത് ശര്‍മ്മ ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. രാമനെ ആരാധിക്കുന്ന കോടികണക്കിന് വിശ്വാസികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണിവയെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എന്നാൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പരിഹാസത്തോടെയാണ് ഈ ആവശ്യങ്ങളെ നോക്കി കണ്ടത്. ഈ വാര്‍ത്തയുടെ അലയൊലികള്‍ കെട്ടടങ്ങും മുമ്പെയാണ് ദേവ പ്രതിഷ്ഠയെ തണുപ്പില്‍ നിന്ന് രക്ഷിക്കാന്‍ ഒരു ക്ഷേത്ര സമിതി ഹീറ്റര്‍ സ്ഥാപിച്ച്‌ ഹീറ്റർ 'മാതൃകയായിരിക്കുന്നത്'.

"Heater installed for god at Janki Ghat Bada Sthan temple in #Ayodhya, Jalabhishek with hot water keeping in view intense cold weather" says Mahant Janmejay Sharan #UttarPradesh pic.twitter.com/DuessgMorV