ന്യൂഡല്‍ഹി: യോഗാഗുരുവും പതഞ്ജലി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനുമായ ബാബാ രാംദേവിന്റെ ജീവിതകഥ വിവരിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിനേര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിലക്ക് നീക്കം ചെയ്ത കോടതി വിധി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി റദ്ദ് ചെയ്തു. ബാബാ രാംദേവിനെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഉള്ളടക്കത്തിലുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണവും വില്‍പനയും തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി വിധി പ്രസ്താവിച്ചത്.

മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക പ്രിയങ്ക പഥക്-നരേന്‍ ആണ് ഗോഡ്മാന്‍ ടു ടൈക്കൂണ്‍,ദി അണ്‍ടോള്‍ഡ് സ്‌റ്റോറി ഓഫ് ബാബാ രാംദേവ് എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ്. ജഗര്‍നോട്ട് ബുക്‌സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ വില്‍പന ബാബാ രാംദേവിന്റെ പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഓഗസ്റ്റില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കര്‍ക്കദുമ ജില്ലാക്കോടതി നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ വ്യാപാര സൈറ്റുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവ പുസ്തകത്തിന്റെ വില്‍പന നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍, പ്രസാധകര്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചതോടെ നിരോധനം നീക്കിക്കൊണ്ട് അഡീഷണല്‍ സീനിയര്‍ സിവില്‍ ജഡ്ജ് ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. ഈ ഉത്തരവ് റദ്ദ്‌ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ഇപ്പോള്‍ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിപണിയില്‍ എത്തിയ പുസ്തകത്തിന് വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്താനാവില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടായിരുന്നു ജില്ലാ കോടതി അഡീഷണല്‍ സീനിയര്‍ സിവില്‍ ജഡ്ജ് നിരോധനം നീക്കിയത്. ഇത് പുസ്തകവില്‍പനയിന്മേലുള്ള നിരോധനം നീ്ക്കാനുള്ള മതിയായ കാരണമല്ലെന്ന് ബാബാ രാംദേവിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും വാസ്തവവിരുദ്ധവും അടിസ്ഥാനരഹിതവും ആണെന്ന രാംദേവിന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി ശരിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

content highlights: Baba Ramdev, Godman to Tycoon, ban on publication and sale