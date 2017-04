മുംബൈ: ജെറ്റ് എയര്‍വെയ്സ് പൈലറ്റ് യാത്രക്കാരെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്ന ആരോപണവുമായി ട്വിറ്ററില്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് താരം ഹര്‍ഭജന്‍ സിങ്. ഒരു അംഗ പരിമിതനെയും സ്ത്രീയേയും പൈലറ്റ് വംശീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് ഹര്‍ഭജന്റെ ആരോപണം. അസഭ്യ പ്രയോഗം നടത്തിയശേഷം വിമാനത്തില്‍ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാന്‍ പൈലറ്റ് ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നും ഹര്‍ഭജന്‍ ആരോപിച്ചു.

'ഇത് ഞാന്‍ കേട്ടതാണ്, സംഭവം നടന്ന സമയത്ത് വിമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത്. പൈലറ്റിനെതിരെ കര്‍ശന നടപടി എടുക്കണം. ഇത് രാജ്യത്ത് അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാനാകില്ല' - ഹര്‍ഭജന്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഛണ്ഡീഗഡ്-മുംബൈ ജെറ്റ് എയര്‍വെയ്‌സ് വിമാനത്തില്‍ ഏപ്രില്‍ മൂന്നിനായിരുന്നു സംഭവം. പൂജാ സിങ് ഗുജ്റാള്‍ എന്ന യുവതി അംഗപരിമിതനായ സുഹൃത്തുമൊത്ത് യാത്ര ചെയ്യവെയാണ് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്. യുവതി സംഭവം ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

മുംബൈയില്‍ നിന്ന് സുഹൃത്തുമായി വിമാനത്തില്‍ കയറിയതാണ് യുവതി. സീറ്റിലെത്തിയപ്പോള്‍ സുഹൃത്തിന്റെ വീല്‍ ചെയര്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഇത് തിരയുന്നതിനിടെയാണ് പൈലറ്റ് എത്തുന്നത്. വീല്‍ചെയര്‍ വിമാനത്തില്‍ അനുവദിച്ചതാണെന്നും കാണുന്നില്ലെന്നുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ പൈലറ്റിനോട് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ അയാള്‍ ക്ഷുഭിതനായി സംസാരിക്കുകയും തന്റെ കൈ തള്ളിമാറ്റുകയും ചെയ്തെന്ന് യുവതി പറയുന്നു.

So called this Bernd Hoesslin a pilot with @jetairways called my fellow indian(u bloody indian get out of my flight)while he is earning here