ചണ്ഡീഗഢ്: ആത്മീയ നേതാവും ദേരാ സച്ചാ സൗദാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവുമായ ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങിനെതിരെയുളള ബലാത്സംഗക്കേസിലെ വിധി അല്‍പസമയത്തിനകം സിബിഐ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കും.

ചണ്ഡീഗഢില്‍ നിന്നും പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ പഞ്ച്കുളയിലാണ് സിബിഐ കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രദേശമാക്കെ ഇപ്പോള്‍ ഗുര്‍മീത് റാമിന്റെ അനുയായികളാല്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഏതാണ്ട് ഒന്നരലക്ഷത്തിലേറെ ഗുര്‍മീത് റാം അനുയായികള്‍ ഇതിനോടകം ചണ്ഡീഗഢിലെത്തിയെന്നാണ് എന്നാണ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളുടെ കണക്ക്.

സിബിഐ കോടതിയുടെ വിധി പ്രതികൂലമായാല്‍ ഗുര്‍മീതിന്റെ അനുയായികള്‍ ഏത് രീതിയില്‍ പ്രതികരിക്കും എന്ന ആശങ്കയിലാണ് കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍. അനുയായികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടാവില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോള്‍ ആണ് കേന്ദ്രം 15,000 അര്‍ധസൈനികരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അയച്ചത്. എന്നാല്‍ കണക്കുകൂട്ടലുകള്‍ തെറ്റിച്ചുള്ള 'ഭക്തജനപ്രവാഹത്തെ'' തുടര്‍ന്ന് കരസേനയെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം.

ചണ്ഡീഗഢില്‍ നിന്നുള്ള തത്സമയ വിവരങ്ങള്‍.....

Haryana: Followers gather as Ram Rahim Singh's convoy passes through Kaithal, on way to Panchkula #RamRahimVerdict (Earlier visuals) pic.twitter.com/9SehIl1wD8 — ANI (@ANI) August 25, 2017

ഗുര്‍മീത് റാം റഹീമിന്റെ 200 കാറുകളടങ്ങിയ വാഹനവ്യൂഹത്തില്‍ കോടതി വളപ്പിലേക്ക് കയറ്റിയത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം.



രാജസ്ഥാനിലെ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനം 48 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് റദ്ദാക്കി

വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന പഞ്ച്കുള കോടതി സുരക്ഷാസേന വളഞ്ഞു. പ്രവേശന കവാടത്തില്‍ ജലപീരങ്കികള്‍ വിന്യസിച്ചു.

കണ്ണീര്‍ വാതകവും ജലപീരങ്കിയുമായി അര്‍ധസൈനികര്‍ രംഗത്ത്.

ഗുര്‍മീത് റാം കോടതിയിലെത്തി

നൂറിലേറെ കാറുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ സിര്‍സയിലെ ആശ്രമത്തില്‍ നിന്ന് ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം പഞ്ച്കുള കോടതിയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.

ആവശ്യമെങ്കില്‍ ആയുധം ഉപയോഗിക്കാന്‍ ചണ്ഡീഗഢ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം

മുളവടിയടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങളുമായി ഗുര്‍മീത് അനുയായികളായി സ്ത്രീകള്‍ റോഡില്‍ നിലയുറപ്പിക്കുന്നു.

സാഹചര്യം നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ പ്രത്യേക കണ്‍ട്രോള്‍ റൂം ആരംഭിച്ചു.

ആഗസ്റ്റ് 24,25,26,27 ദിവസങ്ങളിലെ തീവണ്ടി സര്‍വ്വീസുകളെ സംഘര്‍ഷം ബാധിക്കുമെന്നാണ് റെയില്‍വെ വൃത്തങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. 236 ട്രെയിന്‍ സര്‍വ്വീസുകളെ ഇത് ബാധിക്കും. 211 ട്രെയിനുകള്‍ ഇതിനോടകം റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ഗുര്‍മീതിന്റെ അനുയായികള്‍ വരുന്നത് തടയണമെന്ന് ഹരിയാന പോലീസ് ഡല്‍ഹി പോലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Heavy security deployed outside Panchkula Court; Ram Rahim Singh to arrive shortly #RamRahimVerdict pic.twitter.com/LOmb9xFIP2 — ANI (@ANI) August 25, 2017

ഗുര്‍മീതിന്റെ ആശ്രമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹരിയാനയിലെ സിര്‍സയിലും സിബിഐ കോടതി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പഞ്ച്കുളയിലും കരസേനയില്‍ നിന്നുള്ള സൈനികരെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാന്‍ തയ്യാറായിരിക്കണമെന്നാണ് സൈന്യത്തിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന നിര്‍ദേശം. അനുയായികളെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പോലീസിനും കേന്ദ്രസേനയ്ക്കും കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നാല്‍ താല്‍കാലിക ക്യാംപുകളില്‍ കാത്തിരിക്കുന്ന സൈന്യം പുറത്തിറങ്ങും.

'ദേരാ സച്ചാ സൗദാ' നേതാവ് ഗുര്‍മീത് റാം റഹീം സിങ്ങിന്റെ പേരിലുള്ള 15 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള ബലാത്സംഗക്കേസിന്റെ വിധി വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് സിബിഐ കോടതി പ്രഖ്യാപിക്കുക. പ്രത്യേക സിബിഐ കോടതി ജഡ്ജി ജഗ്ദീപ് സിംഗാണ് വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്നത്.

2002-ല്‍ സിര്‍സയിലെ ദേരാ ആശ്രമത്തില്‍വെച്ച് വനിതാ അനുയായിയെ ഒന്നിലേറെത്തവണ ഗുര്‍മീത് ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നാണ് കേസ്. 2007 മുതല്‍ ഗുര്‍മീതിനെതിരായ കോടതിനടപടികള്‍ തുടരുകയാണ്.

എ.ബി. വാജ്പേയി പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോള്‍ ചണ്ഡീഗഢ് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ലഭിച്ച ഊമക്കത്തിലൂടെയാണ് ബലാത്സംഗം സബന്ധിച്ച വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. തുടര്‍ന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ സിബിഐയോട് ഹൈക്കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

വിധി പ്രസാതാവിക്കുമ്പോള്‍ കോടതിയിലുണ്ടാവണമെന്ന് സിബിഐ കോടതി ഗുര്‍മീതിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കോടതിയില്‍ ഹാജരാകുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഗുര്‍മീത്, അനുയായികളോട് സമാധാനം പാലിക്കണമെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ഗുര്‍മീതിന്റെ 10 ലക്ഷത്തോളം അനുയായികള്‍ ഇതുവരെ പഞ്ച്കുളയിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും 15-20 ലക്ഷത്തോളമാളുകള്‍ ഇനിയുമെത്തുമെന്നും ദേരാ സച്ചാ സൗദാ വക്താവ് ആദിത്യ ഇന്‍സന്‍.

ഹരിയാണ, പഞ്ചാബ്, ചണ്ഡീഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ മൊബൈല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് സേവനങ്ങള്‍ 72 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംഘര്‍ഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് 92 തീവണ്ടികളാണ് ഇതുവരെ റദ്ദാക്കിയത്.

സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയങ്ങള്‍ താല്‍കാലിക ജയിലുകളാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്‌നക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടേക്ക് മാറ്റും. രണ്ടുദിവസത്തേക്ക് ബസ് ഗതാഗതം നിര്‍ത്തിവെയ്ക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയുംചെയ്തു. ആസ്പത്രികള്‍ക്കും ജാഗ്രതാനിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

15,000 അര്‍ധസൈനികര്‍, മുതിര്‍ന്ന 10 ഐ.പി.എസ്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, രണ്ട് ഡി.ജി.പി.തല ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, 100 മജിസ്ട്രേറ്റുമാര്‍ എന്നിവരാണ് സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെയുള്ളത്. സിര്‍സയിലും പഞ്ച്കുളയിലും അര്‍ധസൈനികര്‍ രണ്ട് തവണ മാര്‍ച്ച് നടത്തി കഴിഞ്ഞു.

അമ്പതുകാരനായ ഗുര്‍മീതിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായിരുന്നെന്നും ഇപ്പോള്‍ ഭേദപ്പെട്ടുവരുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ എസ്.കെ. ഗാര്‍ഗ് അറിയിച്ചു. വി.വി.ഐ.പി.കള്‍ക്കുള്ള സെഡ് പ്ലസ് സുരക്ഷാസംവിധാനമാണ് ഗുര്‍മീതിനുള്ളത്.

ഗുര്‍മീതില്‍ അനുയായികള്‍ക്ക് അന്ധമായ വിശ്വാസമാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസം ആള്‍ബലത്തിലും ആയുധബലത്തിലുമാണ്. ഏതുസമയത്തും ആക്രമണസജ്ജമായ സ്വകാര്യ 'സായുധസൈന്യം' ഗുര്‍മീതിനുണ്ട്. സൈന്യത്തില്‍ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നവരാണ് ഈ സംഘത്തിന് ആയുധപരിശീലനം നല്‍കുന്നത്.

രാഷ്ട്രീയ സമാജ് സേവാസമിതി (ആര്‍.എസ്.എസ്.എസ്.) എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്ന സൈന്യത്തില്‍ എണ്ണായിരത്തോളംപേരുണ്ട്. വിമുക്തഭടന്മാരും ഹരിയാണ പോലീസിലെ വിരമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘത്തിലുണ്ട്. 12 ഏക്കറുള്ള ഗുര്‍മീതിന്റെ ആശ്രമത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇവരുടെ സങ്കേതം. ആയുധങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാന്‍ വാക്കിടോക്കികളും ഇവരുടെ പക്കലുണ്ട്.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശക്തരായ 100 പേരുടെ പട്ടിക 2015-ല്‍ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സ് തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ അതില്‍ ഗുര്‍മീത് റാം റഹിം സിംഗുമുണ്ടായിരുന്നു.

2011-ല്‍ കോടതി വിധി പ്രതികൂലമായപ്പോള്‍ മൂന്ന് അനുയായികള്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ദേരാ സച്ചാ സൗദയ്ക്ക് ഏഴ് കോടി അനുയായികള്‍ ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്.

Many Dera followers fainted as Gurmeet Ram Rahim Singh's convoy passed in Sirsa #RamRahimVerdict pic.twitter.com/sZPspHiEmk — ANI (@ANI) August 25, 2017

Haryana: Gurmeet Ram Rahim Singh's convoy has left from Sirsa for Panchkula court #RamRahimVerdict pic.twitter.com/cBdxuFfMt7 — ANI (@ANI) August 25, 2017