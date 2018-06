ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മിരിലെ മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷുജാത് ഭുകാരിയെ അജ്ഞാതന്‍ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. ശ്രീനഗറിലെ പ്രസ് കോളനിയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസിന് പുറത്തുവെച്ചാണ് വെടിയേറ്റത്. നാലംഗ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് വിവരം.

ആക്രമണത്തിന് പിന്നില്‍ തീവ്രവാദികളാണെന്നാണ് വിവരം. റൈസിങ് കശ്മീര്‍ എന്ന പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററാണ് ഷുജാത് ഭുകാരി. നിരവധി തവണ ഭുകാരിക്ക് നേരെ നിറയൊഴിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഭുകാരിയെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഷുജാത് ഭുകാരിയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്കും വെടിയേറ്റു. ഇവരൊലാരാള്‍ ആശുപത്രിയില്‍ വെച്ച് മരിച്ചുവെന്നാണ് വിവരം. രണ്ടാമന്റെ നില ഗുരതരമാണ്. ഏറെക്കാലത്തിന് ശേഷമാണ് കശ്മീരില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടാകുന്നത്.

2000 ത്തില്‍ ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരെ വധശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് രണ്ട് പോലീസുകാരെ സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചത്. ഷുജാത് ഭുകാരിയെ വധിച്ച സംഭവത്തില്‍ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തി.

SpotVisuals: Terrorists attack editor of Rising Kashmir newspaper Shujaat Bukhari in Press Colony in Srinagar city. Bukhari and his SPO are injured. pic.twitter.com/m9ghQZVctT