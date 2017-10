ശ്രീനഗര്‍: നന്ദ്മാര്‍ഗിലെ കുല്‍ഗാമില്‍ പോലീസും ഭീകരവാദികളും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടി. ഒരു പോലീസുകാരന്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മറ്റൊരു പോലീസുകാരന് പരിക്കേറ്റു.

കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ഖുര്‍ഷിദ് അഹമ്മദാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

പോലീസ് വാഹനത്തിനു നേര്‍ക്ക് ഭീകരവാദികള്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെയായിരുന്നു ഏറ്റുമുട്ടല്‍.

