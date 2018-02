ലക്‌നൗ: വീടിന് പുറത്ത് ഗേറ്റിനടുത്ത് അയല്‍ക്കാരനുമായി സംസാരിച്ചു നില്‍ക്കുന്ന ഭര്‍ത്താവ്. അതിനിടയില്‍ സംഘം ചേര്‍ന്നെത്തിയവര്‍ പ്രകോപനം കൂടാതെ ഭര്‍ത്താവിന് നേരെ മര്‍ദനം അഴിച്ചുവിടുന്നു. ബഹളം കേട്ട് പുറത്തേക്കിറങ്ങി വന്ന ഭാര്യ കണ്ടത് തന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ ചിലര്‍ ചേര്‍ന്ന് ചവിട്ടുകയും ഇടിക്കുകയും അടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്.

ഒന്നും ചെയ്യരുതേ എന്ന് അവര്‍ കെഞ്ചി. ആര് ചെവിക്കൊള്ളാന്‍. ഒട്ടം മടിച്ചില്ല. നേരെ ആകത്തേക്ക് പോയി തോക്കുമായി പാഞ്ഞെത്തി അവര്‍ക്ക് നേരെ ചൂണ്ടി. പരിഭ്രാന്തരായ അക്രമികള്‍ പകച്ചു പോയി. എല്ലാവരും പിന്തിരഞ്ഞോടി. ഒടുവില്‍ രക്ഷപെട്ട ഭര്‍ത്താവ് ഭാര്യയില്‍ നിന്ന് തോക്കുവാങ്ങുന്നത് വരെയുള്ള രംഗങ്ങള്‍ വീട്ടില്‍ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സിസിടിവിയില്‍ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

സാഹസികമായി ഭര്‍ത്താവിനെ രക്ഷിച്ച ഈ ഭാര്യയുടെ വീഡിയോ വൈറലായി കഴിഞ്ഞു. 'റിവോള്‍വര്‍ റാണി' എന്നാണ് ഈ സ്ത്രീയെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ വാഴ്ത്തുന്നത്.

ലക്‌നൗവിലെ കകോരി ജില്ലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. എഎന്‍ഐയാണ് വീഡിയോ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. പോലീസ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.

#WATCH Man attacked by unknown assailants is saved by gun toting wife in Lucknow district's Kakori. Police begin investigation (4.2.18) pic.twitter.com/7bfp9600WN