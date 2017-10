ഗാന്ധിനഗര്‍: കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ രാജ്യസഭയില്‍നിന്ന് രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് രൂപാണി. അഹമ്മദ് പട്ടേല്‍ ട്രസ്റ്റിയായിരുന്ന ആശുപത്രിയിലെ മുന്‍ജീവനക്കാരനെ ഐ എസ് ബന്ധം സംശയിച്ച് ഭീകരവാദ വിരുദ്ധ വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പട്ടേലിന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ട് രൂപാണി രംഗത്തെത്തിയത്.

If Ahmed Patel was a patron of hospital from where 2 suspected ISIS terrorists were arrested then should he be not held responsible: Guj CM pic.twitter.com/tYOQn8gCAI