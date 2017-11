അഹമ്മദാബാദ്: ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തിറക്കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമനിര്‍ദ്ദേശ പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള സമയം അവസാനിക്കാന്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ മാത്രം ബാക്കി നില്‍ക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയത്.

ബിജെപി വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ ആദ്യ ലിസ്റ്റില്‍ 70 സ്ഥാനാര്‍ഥികളെയാണ് ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ പട്ടിക ശനിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതില്‍ 36 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതോടെ 182 അംഗ നിയമസഭയിലേക്ക് 134 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തിറക്കിക്കഴിഞ്ഞു.

ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ രാമന്‍ വോറ, മുന്‍ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി സൗരഭ് പട്ടേല്‍, ജയറാംഭായ് ധഞ്ചിഭായ് സോനാഗ്ര തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 28 സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ പട്ടികയാണ് ബിജെപി പുറത്തു വിട്ടത്. ദസദ മണ്ഡലത്തില്‍ എസ്.സിക്ക് സംവരണം ചെയ്ത സീറ്റില്‍ നിന്നാണ് സ്പീക്കറും സിറ്റിങ് എംഎല്‍എയുമായ രാമന്‍ വോറ ജനവിധി തേടുന്നത്. സൗരഭ് പട്ടേല്‍ ബോട്ടാടിലും ജയറാംഭായ് ധ്രാങ്കദ്ര മണ്ഡലത്തിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. മുതിര്‍ന്ന നേതാവും മുന്‍ മന്ത്രിയുമായ ഗോവിന്ദഭായ് പട്ടേല്‍ സിറ്റിങ് സീറ്റായ രാജ്‌ക്കോട്ടില്‍ നിന്നും ജനവിധി തേടും. മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ഐകെ ജഡേജ ധരങ്കദ്രയില്‍ മത്സരിച്ചേക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും ഇത്തവണ പാര്‍ട്ടി ടിക്കറ്റ് നല്‍കിയിട്ടില്ല.

Third list of 28 BJP candidates for ensuing general election to the legislative assembly of Gujarat 2017 finalised by BJP Central Election Committee. pic.twitter.com/1DKe4ru9WX