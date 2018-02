ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍ നിന്ന് 11,334 കോടി രൂപ തട്ടിച്ച കേസില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. 'ഇന്ത്യയെ കൊള്ളയടിക്കാന്‍ നീരവ് മോദി മാതൃക; എന്നാണ് രാഹുല്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നീരവ് മോദി മാതൃകയായി രാഹുല്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ-പ്രധാനമന്ത്രി 'മോദിയെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക, ദാവോസില്‍ മോദിയോടൊപ്പം കാണപ്പെടുക, ആ സ്വാധീനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി 12,000 കോടി അടിച്ചുമാറ്റുക, ഗവണ്‍മെന്റ് കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുക, മല്യയെ പോലെ രാജ്യം വിടുക-രാഹുലിന്റെ ട്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ.

ഒരു മോദിയില്‍ നിന്ന് അടുത്തതിലേക്ക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് #From1MODI2Another എന്ന ഹാഷ് ടാഗും രാഹുല്‍ ഇതോടൊപ്പം ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Guide to Looting India

by Nirav MODI



1. Hug PM Modi

2. Be seen with him in DAVOS



Use that clout to:



A. Steal 12,000Cr

B. Slip out of the country like Mallya, while the Govt looks the other way.



#From1MODI2another