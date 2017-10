ഗാന്ധിനഗര്‍: ജി എസ് ടി കൗണ്‍സിലിന്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ദീപാവലി നേരത്തെയാക്കിയെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ചെറുകിട- ഇടത്തര കച്ചവടക്കാര്‍ക്കും വ്യവസായികള്‍ക്കും സഹായകരമായ രീതിയില്‍ ജി എസ് ടിയില്‍ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള നീക്കം ഇന്നലെയാണ് ജി എസ് ടി കൗണ്‍സില്‍ സ്വീകരിച്ചത്. ഇതിനെ സൂചിപ്പിച്ചാണ്‌ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് ദീപാവലി നേരത്തെയെത്തി എന്ന പരാമര്‍ശം അദ്ദേഹം നടത്തിയത്.

It was like Diwali yesterday when we made some important changes in the Goods and Services Tax: PM in Dwarka pic.twitter.com/mZRragS8cI