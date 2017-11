കൊല്‍ക്കത്ത: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച ചരക്ക് സേവന നികുതി (ജിഎസ്ടി)യെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച് പശ്ചിമബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജി. ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതിനും സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള 'ഗ്രേറ്റ് സെല്‍ഫിഷ് ടാക്സ്' ആണ് ജിഎസ്ടി എന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു.

ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പ് നരേന്ദ്രമോദി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കിയ നോട്ട് നിരോധനം ഒരു ദുരന്തമായിരുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. കറുത്ത പ്രൊഫൈല്‍ ചിത്രങ്ങളിട്ട് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കള്‍ നവംബര്‍ എട്ട് കരിദിനമായി ആചരിക്കണമെന്നും അവര്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.

ജനങ്ങളെ ക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഗ്രേറ്റ് സെല്‍ഫിഷ് ടാക്‌സെന്ന് അവര്‍ പരിഹസിച്ചു. തൊഴിലവരസരങ്ങള്‍ ഇല്ലാതാക്കി. കച്ചവട മേഖലയ്ക്ക് ക്ഷതമേല്‍പ്പിച്ചു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ തകര്‍ത്തു. ജിഎസ്ടിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ പൂര്‍ണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും മമത ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Great Selfish Tax (GST) to harass the people.To take away jobs. To hurt businesses. To finish the economy. GoI totally failed to tackle #GST