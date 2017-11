അഹമ്മദാബാദ്: നികുതി തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭയം ഇന്ത്യക്കാരില്‍ ബിസിനസ് രംഗത്ത് നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം തകര്‍ത്തുകളഞ്ഞെന്ന് മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങ്. നവംബര്‍ എട്ട് ഇന്ത്യന്‍ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഇന്ത്യന്‍ ജനാധിപത്യത്തിനും കറുത്ത ദിനമാണ്‌. നോട്ട് നിരോധനമെന്നത് സംഘടിത കൊള്ളയും നിയമവിധേയമായ പിടിച്ചുപറിയുമാണെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ആവര്‍ത്തിച്ചു.

ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റേയും നോട്ട് നിരോധന വാര്‍ഷികത്തിന്റേയും പശ്ചാത്തലത്തില്‍ അഹമ്മദാബാദില്‍ വ്യാപാരികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു മന്‍മോഹന്‍ സിങിന്റെ വിമര്‍ശനം. സൂറത്തിലെ ടെക്‌സ്‌റ്റൈല്‍സ് രംഗത്ത് മാത്രം നോട്ട് നിരോധനത്തെ തുടര്‍ന്ന് 21,000 പേര്‍ക്ക് തൊഴില്‍ നഷ് ടമായി.

ദുരന്തസമാനമായ ഒരു തീരുമാനം രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിട്ട് നാളെ ഒരു വര്‍ഷം തികയുകയാണ്. പണരഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ നോട്ട് നിരോധനം ഒട്ടും ഫലപ്രദമല്ല. സമ്പദ്ഘടനയില്‍ നിന്നും 86 ശതമാനം കറന്‍സിയും പിന്‍വലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഇതുവരെ ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യവും നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നോട്ട് നിരോധനവും ചരക്ക് സേവന നികുതിയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിലുണ്ടായ ദുരന്തങ്ങളാണ്. ഇവ രണ്ടും ചെറുകിട സംരംഭങ്ങളുടെ നട്ടെല്ലൊടിച്ചു. ജിഎസ്ടിയെന്ന നികുതി തീവ്രവാദം നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ഇന്ത്യന്‍ സംരംഭങ്ങളില്‍ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള വിശ്വാസത്തെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കിയെന്നും സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധന്‍ കൂടിയായ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഏറെ കയ്യടി നേടിയ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതി പൊങ്ങച്ചം പറച്ചലിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം ഉണ്ടായതാണ്. കോടികള്‍ ചെലവഴിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പകരം ബ്രോഡ്‌ഗേജ് റെയില്‍വേ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി ചിന്തിച്ചിരുന്നോവെന്നും മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ചോദിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇവയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെ വിമര്‍ശിക്കുകയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ചെയ്യുന്നത്.

ജിഎസ്ടിയേയും നോട്ട് നിരോധനത്തേയും ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ എങ്ങനെയാണ് നമ്മള്‍ നികുതിവെട്ടിപ്പുകാരാവുന്നത്?, ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിന്‍ പദ്ധതിയെ ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് വികസന വിരോധികളാവുന്നത്? കള്ളനോ, ദേശിവരുദ്ധനോ ആക്കി എല്ലാവരേയും സംശയത്തോടെ കാണുന്നതും തരംതാണ വാചകമടിയും ജനാധിപത്യ സംവാദത്തിന് കോട്ടമുണ്ടാക്കുന്നു- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

നോട്ട് നിരോധനം മണ്ടത്തരമായിരുന്നെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സമ്മതിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് നിര്‍ത്തി തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കാനാവശ്യമായ പദ്ധതികള്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടുത്തിടെ ബ്ലൂംബെര്‍ഗ് ക്വിന്റിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ നിശിത വിമര്‍ശനങ്ങളാണ് മന്‍മോഹന്‍ സിങ് ഉന്നയിച്ചത്.

