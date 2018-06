ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്തിന്റെ സ്വന്തം വിമാന കമ്പനിയായ എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഓഹരികള്‍ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള നീക്കത്തില്‍ നിന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തത്കാലം പിന്മാറി.

കമ്പനിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കാര്യക്ഷമമാക്കാന്‍ സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാനും സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തു.

മൂന്നാഴ്ച മുമ്പാണ് കമ്പനിയുടെ 76 ശതമാനം ഓഹരികള്‍ വില്‍പ്പനക്ക് വെച്ചത്. എന്നാല്‍ അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്ലിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ചേര്‍ന്ന ഉന്നതതല യോഗം കമ്പനിയെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്താന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ചുമതല താല്‍ക്കാലികമായി വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയല്‍, വ്യോമയാന വകുപ്പ് മന്ത്രി സുരേഷ് പ്രഭു, ഗതാഗത മന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി എന്നിവരും ധനകാര്യ, വ്യോമയാന മന്ത്രാലയങ്ങളിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്തു.

നിറയെ യാത്രക്കാരുമായാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസുകള്‍ നടത്തുന്നത്. പ്രവര്‍ത്തന ലാഭത്തിലാണ് കമ്പനി. ഈ നില മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോകും. ഓഹരി വിറ്റഴിക്കാനുള്ള അടിയന്തിര സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഒരു വര്‍ഷം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കേ ഓഹരി വിറ്റഴിക്കല്‍ നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ദോഷം ചെയ്യുമോ എന്ന ആശങ്കയും ഈ തീരുമാനത്തില്‍ പിന്നിലുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

