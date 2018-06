ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐടി വിദഗ്ധരെ ഉള്‍പ്പെടുത്തി പോലീസ് സേന വിപുലീകരിക്കാന്‍ കേന്ദ്രര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതിയിടുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഐടി മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ളവരെക്കൂടി വന്‍തോതില്‍ സേനയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം.

രാജ്യത്ത് വര്‍ധിച്ചു വരുന്ന സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും സൈബര്‍ സുരക്ഷയ്ക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികളും കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും പോലീസ് തലവന്മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ പ്രത്യേക സൈബര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ രൂപവത്കരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കമെന്ന് ഡിഎന്‍എ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ജില്ലകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചും സബ്ഡിവിഷനുകളായും സൈബര്‍ യൂണിറ്റുകള്‍ രൂപവത്കരിക്കാനാണ് നീക്കം.

'സൈബർ അധോലോകങ്ങളിലേക്ക്' നുഴഞ്ഞുകയറി അതിന് പുറകിൽ പ്രവവര്‍ത്തിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള രഹസ്യഏജന്റുമാരായും ഈ ഐടി വിദഗ്ധര്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കും. തീവ്രവാദവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഭീകരസംഘടനകളുടെ സൈബര്‍ നീക്കങ്ങളെ തടുക്കാനും ഇത്തരക്കാരെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് ധാരണ.

ഐടി വിദഗ്ധരെ സേനയിലേക്ക് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച നിര്‍ദേശം എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളുടെയും പോലീസ് തലവന്മാര്‍ക്ക് നല്കിയതായാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നല്‍കുന്ന വിവരം.

