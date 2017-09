ന്യൂഡല്‍ഹി: റെയില്‍വേ ജീവനക്കാരുടെ ഉത്സവ ബത്തയ്ക്ക് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി അംഗീകാരം നല്‍കി. ദസറ/പൂജ ഉത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ബോണസ് അനുവദിച്ചത്.

റെയില്‍വേ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 78 ദിവസത്തെ ശമ്പളമാണ് ഇത്തവണ ഉത്സവ ബത്ത നല്‍കുന്നത്. 2016-17 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തിലെ 78 ദിവസത്തെ ശമ്പളം അധികമായി നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്ന സര്‍ക്കുലര്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പുറത്തിറക്കി.

