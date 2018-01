ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡിലെ ദാവോസില്‍ നടന്ന ലോക സാമ്പത്തിക ഫോറത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി രാഹുല്‍ഗാന്ധി.

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് കള്ളപ്പണവുമാട്ടായിരിക്കുമല്ലോ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ചോദിക്കുന്നു. ട്വിറ്ററിലായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം കലര്‍ന്ന ചോദ്യം.

സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തുന്ന മോദിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ട്വീറ്റില്‍ കള്ളപ്പണം തിരികെ കൊണ്ടുവരുമെന്ന മോദിയുടെ വാഗ്ദാനവും ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വിമാനത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഇന്ത്യയിലെ യുവാക്കള്‍ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ്-ഇതായിരുന്നു ട്വീറ്റ്‌

സ്വിസ് ബാങ്കിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാരുടെ കള്ളപ്പണനിക്ഷേപത്തെ സൂചിപ്പിച്ചായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ പരിഹാസം.

ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയില്‍ ഒരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമായി ആകെയുള്ളതിന്റെ 73 ശതമാനം സമ്പത്തും എങ്ങനെ കരഗതമായി എന്ന് കൂടി ദാവോസില്‍ പറയണമെന്ന് രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ മോദിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതിന് പിന്നാലെയാണ് തിരികെ എത്തിയ മോദിയെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പുതിയ ട്വീറ്റ്‌.

Dear PM,



Welcome back from SWITZERLAND.



Quick reminder about your promise on BLACK MONEY.



Youth in India were wondering if you got any back with you in your plane?