മുബൈ: മുബൈയിലെ ഗോരെഗാവില്‍ ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുവീണു. രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. ഒരു പൈലറ്റും ഒരു സ്ത്രീയുമാണ് മരിച്ചത്‌. മൂന്ന് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. പരിക്കേറ്റവരില്‍ രണ്ടുപേര്‍ പൈലറ്റുമാരാണ്. അഞ്ച് ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ സ്ഥലത്തെത്തി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. ജനവാസമേഖല അല്ലാത്തതിനാല്‍ വന്‍ ദുരന്തം ഒഴിവായി.

ഗൊരെഗാവിനടുത്തുള്ള ആരെയ് കോളനിയിലാണ് ഹോലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്ന് വീണത്. യന്ത്രത്തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമെന്ന് കരുതുന്നു. തകര്‍ന്ന് വീഴുന്നതിന് മുമ്പ് എയര്‍ട്രാഫിക് കണ്‍ട്രോളിലേക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററില്‍ നിന്ന് അപായ സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. തകര്‍ന്നുവീണത് സ്വകാര്യ ഹെലികോപ്റ്ററാണ്.

അമന്‍ ഏവിയേഷന്റെ റോബന്‍സണ്‍ ആര്‍ 44 എന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് തകര്‍ന്ന് വീണത്. അപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റവരെ ആസ്പത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ജുഹു എയര്‍പോര്‍ട്ടില്‍ നിന്നാണ് ഇത് പറന്ന് പൊങ്ങിയത്. അപകടത്തേതുടര്‍ന്ന് പ്രദേശത്ത് പടര്‍ന്ന തീ അണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അഗ്‌നിശമന സേന. അപകടം നടന്ന ഉടനെ ഓടിയെത്തിയ നാട്ടുകാരാണ് രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയത്. വന്‍തോതില്‍ തീ പടര്‍ന്നു പിടിക്കാതിരുന്നത് നാട്ടുകാരുടെ അവസരോചിതമായ ഇടപെടലാണ്.

