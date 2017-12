കടല്‍കാക്കയെ പ്രലോഭിപ്പിച്ച് തന്റെ ക്യാമറയില്‍ മനോഹര ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്താനായിരുന്നു ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ പദ്ധതി. അതിനായി താമസ സ്ഥലത്ത് ദിവസവുമെത്തുന്ന കടല്‍കാക്കളെ പ്രതീക്ഷിച്ച്‌ അയാള്‍ കാത്തിരുന്നു. കടല്‍കാക്കളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാന്‍ ക്യമാറയുടെ തോട്ടടുത്ത് ഭക്ഷണവും ഇട്ടുകൊടുത്തായിരുന്നു കാത്തിരിപ്പ്. ഒടുവില്‍ സംഭവിച്ചതോ ഭക്ഷണത്തോടൊപ്പം ക്യാമറയും കൊത്തിയെടുത്ത് ആ പക്ഷി ദൂരെ എവിടേക്കോ പറന്നുകളഞ്ഞു.

ക്യാമറയും കടല്‍കാക്കയും നഷ്ടപ്പെട്ട ദുഖത്തില്‍ ചുമ്മാ ചുറ്റിയടിക്കുമ്പോഴാണ് താമസ സ്ഥലത്തു നിന്നും മൂന്നൂറ് മീറ്റര്‍ അകലെ വെച്ച് ആ ക്യാമറ അഞ്ചുമാസത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും അയാളുടെ കയ്യിലെത്തിയത്‌. ഒപ്പം മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളും. ഫലത്തില്‍ കടല്‍കാക്കയുടെ ഒരു ക്ലോസ് അപ്പ് ചിത്രം ആഗ്രഹിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത് ഡ്രോണ്‍ക്യാമറാ ദൃശ്യത്തെക്കാള്‍ മനോഹരമായ വീഡിയോ.

നോര്‍വെയിലെ കെജെല്‍ റോബേര്‍ട്‌സണ്‍ എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫര്‍ക്കാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഭാഗ്യം കൈവന്നത്. കടല്‍കാക്ക തട്ടിയെടുത്ത ക്യാമറ അഞ്ചുമാസത്തിന് ശേഷമാണ് റോബേര്‍ട്‌സണ് തിരികെ ലഭിച്ചതെങ്കിലും അതില്‍ ഇത്ര വലിയൊരു സമ്മാനം ഒളിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അയാള്‍ കരുതിയേ ഇല്ല. നോര്‍വീജയന്‍ തീരത്തിന്റ മനോഹരമായ വീഡിയോ ആണ് റോബോര്‍ട്‌സണ് ലഭിച്ചത്‌.

വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഗോപ്രോ അവരുടെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ തന്നെ ഷെയര്‍ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.

Not the kind of drone you want to use with your #HERO5. 🐦 #GoProAwards recipient Kjell Robertsen lost his #GoPro to a #seagull + found it 5 months later on the coast of #Norway. With his GoPro's Telemetry data, we were able to break down the stats from the short-lived journey. pic.twitter.com/xXI0etAmiY