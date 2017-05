പനജി: ഗോവയില്‍ നടപ്പാലം തകര്‍ന്ന് അമ്പതിലേറെ പേര്‍ പുഴയില്‍ വീണു. ഒരാളുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

കര്‍ക്കോറം ഗ്രാമത്തിലെ സന്‍വോര്‍ദം പുഴയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. പോര്‍ച്ചുഗീസ് കാലത്ത് നിര്‍മിച്ച സുവാരി നടപ്പാലമാണ് തകര്‍ന്നത്.

പാലത്തില്‍നിന്നു ചാടി ആത്മഹത്യയ്ക്കു ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ രക്ഷപെടുത്താന്‍ അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പാലം തകര്‍ന്നത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം കാണാന്‍ പാലത്തില്‍ കയറിയവരാണ് വെള്ളത്തില്‍ വീണത്.

പുഴയില്‍ വീണവരില്‍ ചിലര്‍ നീന്തി കരയ്ക്കുകയറി. ബാക്കിയുള്ളവര്‍ക്കായി അഗ്‌നിരക്ഷാ സേന തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയാണ്. മരണസംഖ്യ ഉയരാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

Goa: Around 50 people fell of Portuguese-era Zuari footbridge. Incident happened when police was rescuing a youth who jumped off the bridge. pic.twitter.com/ZtHJSJdsg2