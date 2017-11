ന്യൂഡൽഹി: നാല് ദിവസത്തെ ഇന്ത്യൻ സന്ദര്‍ശനത്തിനെത്തിയ ഭൂട്ടാൻ രാജകുമാരന് ഫിഫ അണ്ടര്‍ 17 ലോകകപ്പിലെ ഔദ്യോഗിക ഫുട്ബോളും ചെസ് ബോർഡും സമ്മാനിച്ച് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഭൂട്ടാന്‍ രാജാവ് ജിഗ്മേ ഖേസര്‍ നമ്യേല്‍ വാങ്ചക്, രാജ്ഞി ജെറ്റ്‌സന്‍ പേമ വാങ്ചക്, രാജകുമാരന്‍ ജിഗ്മേ നമ്യേല്‍ വാങ്ചക് എന്നിവര്‍ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെത്തിയത്.

നരേന്ദ്രമോദി തന്നെയാണ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ഭൂട്ടാൻ രാജകുമാരന് ഫുട്ബോൾ സമ്മാനിച്ച വിവരം വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

Presented the Prince of Bhutan an official football from the FIFA U-17 World Cup and a chess set. pic.twitter.com/91xLRURPnJ