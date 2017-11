ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ജര്‍മന്‍ സഞ്ചാരിക്ക് നേരെ റെയില്‍വേ കോണ്‍ട്രാക്ടറുടെ ആക്രമണം. അഘോരി ഫോര്‍ട്ട് സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ ഹോള്‍ഗര്‍ എറീക് എന്ന ജര്‍മന്‍ പൗരനാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. സോനഭദ്ര ജില്ലയിലെ റോബര്‍ട്ട്‌സ്ഗഞ്ച് റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനില്‍ വെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

എറീകിന്റെ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ അമന്‍ കുമാര്‍ എന്ന റെയില്‍വേ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കോണ്‍ട്രാക്ടറെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് എറീക് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ, അഘോരി കോട്ട സന്ദര്‍ശിക്കാനായാണ് താന്‍ സ്‌റ്റേഷനില്‍ ട്രെയിന്‍ ഇറങ്ങിയത്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ വെച്ച് ഒരാള്‍ തന്നോട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് ആശംസിച്ചു. എന്നാല്‍ അയാള്‍ മദ്യപിച്ചുവെന്ന് തോന്നിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് താന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.താന്‍ പ്രതികരിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് അയാള്‍ തന്നെ പലതവണ മര്‍ദിച്ചുവെന്ന് എറീക് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.

അതേസമയം സംഭവത്തില്‍ താന്‍ നിരപരാധിയാണെന്ന് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത അമാന്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്ന് താന്‍ ആശംസിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ എറീക് തിരിച്ച് ആശംസിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല തന്നെ തള്ളി മാറ്റുകയും തുപ്പുകയും മുഖത്തടിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് ചെയ്തുവെന്ന് അമന്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

I am innocent, the German national punched me when i said 'welcome to India' to him. He even spit on me: Aman Yadav,arrested accused pic.twitter.com/PrcO2gudIw