ചണ്ഡിഗഡ്: ഗുരുദ്വാരയ്ക്ക് സമീപം സെക്ടര്‍ 34ല്‍ ഗ്യാസ് ബലൂണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 15 പേര്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു.

അല്ലെന്‍ കരിയര്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വാര്‍ഷികാഘോഷ ചടങ്ങിനിടെയാണ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ വാതകം നിറച്ച ബലൂണ്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. എന്നാല്‍ പൊങ്ങിയുയര്‍ന്ന ബലൂണ്‍ വലിയ ശബ്ദത്തോടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് താഴേക്ക് പതിക്കുകയായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ ഉടന്‍ സമീപത്തെ ക്ലിനിക്കില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച് പ്രാഥമിക ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കി.ആരുടേയും പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയവരാണ് പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍.ഇവരുടെ കൈക്കും മുഖത്തും കഴുത്തിന്റെ ഭാഗത്തുമാണ് പൊള്ളലേറ്റത്.

#WATCH: At least 15 people suffered injuries in a gas balloon blast at a function in #Chandigarh Sector 34 last evening pic.twitter.com/DNAMti4bOZ