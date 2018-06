ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ആരുമായും സഖ്യം ചേര്‍ന്ന് ഭരിക്കാനില്ലെന്ന് നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് പാര്‍ട്ടി. എത്രയും വേഗം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും പാര്‍ട്ടി നേതാവും മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബിജെപി-പിഡിപി സഖ്യം പിരിഞ്ഞതോടെ കശ്മീരില്‍ രാഷ് ട്രപതി ഭരണത്തിനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഗവര്‍ണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള. 'ഞാന്‍ ഗവര്‍ണറെ കണ്ടു. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാനുള്ള പിന്തുണ 2014ലെ ജനവിധിയില്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സിനുണ്ടായിരുന്നില്ല. 2018ലും സ്ഥിതി അതുതന്നെയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കാന്‍ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല.' ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.

തനിച്ചു ഭരിക്കാന്‍ ഒരു രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടിക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്തതിനാല്‍ രാഷ് ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്താനാണ് സാധ്യത. എന്നാല്‍, ആ സ്ഥിതി അധികകാലം തുടരാനാവില്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉടന്‍ നടത്തണമെന്നും താന്‍ ഗവര്‍ണറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള അറിയിച്ചു. ആര് ഭരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടാകുന്ന വിധി മാനിക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ തയ്യാറാണെന്നും ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു.

