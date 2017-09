ന്യൂഡൽഹി: ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഫാ.ടോം ഉഴുന്നാലില്‍. ഡൽഹിയിലെത്തിയ ഉഴുന്നാലിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു

യുദ്ധമില്ലാത്ത ലോകത്തിനായി പ്രാർഥിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തന്റെ മോചനത്തിന് മോചന ദ്രവ്യം നൽകിയോ എന്ന കാര്യം തനിക്കറിയില്ലെന്നും പ്രതികരിച്ചു. തോക്കുകളുമായി പോരാടുന്നവരെ നന്മയുടെ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഫാദർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

WATCH Fr. Tom Uzhunnalil, who was recently rescued from captivity in Yemen addresses the media in Delhi https://t.co/gijqttwKZx