ചണ്ടീഗഢ്: ഹരിയാനയില്‍ നാലുവയസ്സുകാരിയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് മൃതദേഹം വീട്ടിനുള്ളിലെ പെട്ടിക്കുള്ളില്‍ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചു. ഫരീദാബാദ് ജില്ലയിലെ അസൗടി ഗ്രാമത്തില്‍ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് സംഭവം. എന്‍ഡിടിവിയാണ് വാര്‍ത്ത റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടിയുടെ പിതാവിന്റെ മധുരപലഹാരക്കടയിലെ ജീവനക്കാരനായ ഭോല(24) എന്നയാളാണ് കുട്ടിയെ ബലാല്‍സംഗം ചെയ്തതത്. ഇയാളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് കുട്ടി ബലാല്‍സംഗത്തിന് ഇരായായിട്ടുണ്ടെന്ന് വൈദ്യപരിശോധനയില്‍ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്.

ഉച്ചയ്ക്ക് 1. 30 ഓടെ ഭോല കടയില്‍ നിന്നിറങ്ങുകയും വീട്ടില്‍ കൊണ്ടുപോയി വിടാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടിയെ ഒപ്പം കൊണ്ടു പോവുകയുമായിരുന്നു. എന്നാല്‍ വൈകുന്നേരമായിട്ടും ഭോലയെയോ കുട്ടിയെയോ കാണാന്‍ സാധിച്ചില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഗ്രാമവാസികള്‍ ഭോലയുടെ വീട്ടിലെത്തി. പിന്നീടു നടത്തിയ തിരച്ചിലിന് ഒടുവില്‍ വീട്ടിനുള്ളിലെ വലിയ പെട്ടിയില്‍ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു- പോലീസ് പറയുന്നു.

പോക്‌സോ പ്രകാരം ഇയാള്‍ക്കെതിരേ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭോല വിവാഹിതനാണ്. എന്നാല്‍ രണ്ടുവര്‍ഷമായി ഭാര്യ ഇയാള്‍ക്കൊപ്പമല്ല താമസമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

