റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ സുരക്ഷാസേനയുമായുണ്ടായ വെടിവെയ്പ്പില്‍ രണ്ട് സ്ത്രീകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് മാവോവാദികള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. പലാമു ജില്ലയില്‍ ഇന്നു രാവിലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നതെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. സി പി ഐ എല്‍ മാവോയിസ്റ്റ് സംഘടനയില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഘത്തില്‍ പന്ത്രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു.

പോലീസിന്റെയും സി ആര്‍ പി എഫിന്റെയും സംയുക്ത സംഘമാണ് മരുംഗാ കുന്നുകളില്‍ മാവോയിസ്റ്റ് സാന്നിധ്യം മനസിലാക്കിയത്. സുരക്ഷാസേന എത്തിയെന്നു മനസ്സിലാക്കിയതോടെ മാവോവാദികള്‍ വെടിവയ്പ്പു നടത്തുകയായിരുന്നു. ഏറ്റുമുട്ടല്‍ രണ്ടു മണിക്കൂര്‍ നീണ്ടുനിന്നു.

മാവോവാദികളുടെ സംഘത്തിലെ മറ്റുള്ളവര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടതായും പോലീസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ ഐ എ എന്‍ എസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. രണ്ട് എസ് സെല്‍ഫ് ലോഡിങ് റൈഫിളുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ആയുധങ്ങള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട മാവോവാദികളുടെ പക്കല്‍നിന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

