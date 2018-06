ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ചാര്‍ബാഗില്‍ തൊട്ടടുത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന രണ്ടു ഹോട്ടലുകളിലുണ്ടായ തീപ്പിടിത്തത്തില്‍ നാലുപേര്‍ മരിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ മൂന്നുപേരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ ആയിരുന്നു അപകടം.

എസ് എസ് ജെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബാര്‍ ആന്‍ഡ് ഹോട്ടല്‍, വിരാട് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഹോട്ടല്‍ എന്നിവയ്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത്. എസ് എസ് ജെ ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ബാര്‍ ആന്‍ഡ് ഹോട്ടലിന്റെ ബേസ്‌മെന്റിലുണ്ടായ ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ട് മൂലമാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. തുടര്‍ന്ന് ഇത് മുകള്‍നിലകളിലേക്കും അടുത്തു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വിരാട് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ ഹോട്ടലിലേക്കും പടരുകയുമായിരുന്നു.

തീയണയ്ക്കാന്‍ ആവശ്യമായ മതിയായ സൗകര്യം ഇരുഹോട്ടലുകളിലുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികള്‍ പറഞ്ഞു. ആറുമണിയോടെയാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേനയ്ക്ക് അപകടത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരം ലഭിച്ചത്. രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ കൊണ്ടാണ് അഗ്നിരക്ഷാ സേന തീയണച്ചത്.

അഞ്ചുപേര്‍ മരിക്കുകയും അമ്പതോളം പേരെ കെട്ടിടങ്ങളില്‍നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തീപിടിക്കാനുള്ള കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ഹോട്ടലുകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വീഴ്ച കൊണ്ടാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായതെന്ന് അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും- ലഖ്‌നൗ ഐ ജി എസ് പാണ്ഡേ പറഞ്ഞു.

4 people have died & more than 50 people were rescued from the building. Cause of fire still to be ascertained. If we find any lapse on hotel's part during our investigation, we will take strict action against the people concerned: S Pandey, IG Lucknow on Charbagh fire incident pic.twitter.com/R6UoP7jUCx