ബെംഗളൂരു: നൈട്രജന്‍ ബലൂണ്‍ പറത്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അഞ്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് പൊള്ളലേറ്റു. കര്‍ണാടകയിലെ കാവേരിപുരയില്‍ ഇന്നലെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിക്ക് സ്വീകരണം നല്‍കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി നൈട്രജന്‍ ബലൂണ്‍ പറത്തി പരീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണാര്‍ഥം ഇന്നാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി ശ്രീരംഗപട്ടണത്തെത്തുന്നത്. ബലൂണ്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചതില്‍ നാല് പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Five children received burn injuries y'day when, during testing, a nitrogen balloon exploded after coming in contact of an electric wire in Kaveripura; testing was being done for Rahul Gandhi’s visit to Srirangapatna Taluk today. 4 workers also injured #Karnataka pic.twitter.com/nJvhDTKHEU