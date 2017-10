ന്യൂഡല്‍ഹി: തീവണ്ടികളില്‍ ശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതില്‍ റെയില്‍വെയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള വീഴ്ച തുറന്നുകാട്ടി മുന്‍ റെയില്‍വെ മന്ത്രി ദിനേഷ് ത്രിവേദി. ശതാബ്ദി പോലെയുള്ള പ്രീമിയം തീവണ്ടികളുടെ അവസ്ഥപോലും പരിതാപകരമാണെന്നും മലിനമായ പാനീയങ്ങളാണ് യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ത്രിവേദി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് ശതാബ്ദി എക്‌സ്പ്രസില്‍ കയറിയ അദ്ദേഹത്തിന് കുടിക്കാന്‍ ലഭിച്ച മലിന ജലത്തിന്റെയും നിലവാരമില്ലാത്ത നാരങ്ങാവെള്ളത്തിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങള്‍ അദ്ദേഹംതന്നെ പുറത്തുവിട്ടു. CNN-News18 ചാനലിലൂടെയാണ് ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നത്.

'ഫ്രഷ് ലൈം വാട്ടര്‍ തുറന്ന എനിക്ക് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ, ഇതാണോ കുടിക്കേണ്ടത്' - പാനീയത്തിന്റെ പാത്രത്തില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദിനേഷ് ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.

നിരക്ക് വന്‍തോതില്‍ ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുപോലും ശുദ്ധജലം പോലും തീവണ്ടികളില്‍ ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തീവണ്ടികളിലെ മോശമായ അവസ്ഥയ്‌ക്കെതിരെ ജനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇതെല്ലാം സഹിക്കേണ്ട അവസ്ഥ തുടരും. പ്രതിഷേധിക്കാതിരുന്നാല്‍ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മളും ഉത്തരവാദികളായി മാറും.

നിലവാരമില്ലാത്ത സൗകര്യങ്ങള്‍ ചിത്രീകരിച്ച് ചാനലുകള്‍ക്ക് നല്‍കുകയോ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാം. കമ്പനികള്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് ഇത്തരം ഉത്പന്നങ്ങളാണെന്നാവും റെയില്‍വെയും മറുപടി. നിലവാരമില്ലാത്ത ഉത്പന്നങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന കമ്പനികളുമായുള്ള കരാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് റെയില്‍വെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും ത്രിവേദി പറഞ്ഞു.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവായ ദിനേഷ് ത്രിവേദിയെ ട്രെയിന്‍ നിരക്ക് വര്‍ധന സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിനുള്ള സമിതി രൂപവത്കരിക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പുറത്താക്കിയത്. മുംബൈയിലെ എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ റെയില്‍വെ സ്റ്റേഷനിലെ മേല്‍പ്പാലത്തിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 23 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് റെയില്‍വെയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കുന്ന വീഡിയോയുമായി മുന്‍ റെയില്‍വെ മന്ത്രിതന്നെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്.

കടപ്പാട് - CNN-News18

#EXCLUSIVE – Former Railway Minister Dinesh Trivedi exposes poor standards of hygiene maintained on trains; served contaminated lemonade pic.twitter.com/od2PjgpDQd