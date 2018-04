ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ മുന്‍ പി ഡി പി നേതാവ് ഭീകരവാദികളുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗുലാം നബി പട്ടേലാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നുച്ചയോടെ പുല്‍വാമയിലെ രാജ്പുര ചൗക്കില്‍ വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണമുണ്ടായത്.

പട്ടേല്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന സ്‌കോര്‍പിയോക്കു നേരെ ഭീകരര്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ പട്ടേലിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനിടെ മരണം സംഭവിച്ചു.

നിരവധി തവണ ഭീകരര്‍ വാഹനത്തിനു നേര്‍ക്ക് വെടിവച്ചു. ശേഷം ഇവര്‍ ആക്രമണസ്ഥലത്തുനിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

വാഹനത്തില്‍ പട്ടേലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റു. ഇവരെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌.

പി.ഡി.പി വിട്ട ശേഷം പട്ടേല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ചേരുകയായിരുന്നു.

#Visuals from Pulwama: Two injured security personnel of former PDP leader Ghulam Nabi Patel admitted to hospital after terrorists fired upon the leader & them in Rajpora. Ghulam Nabi Patel succumbed to his injuries. #JammuAndKashmir pic.twitter.com/9RiPwkh0WY

