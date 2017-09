മുംബൈ: റെയില്‍വേ നടപ്പാതകള്‍ ഇനിമുതല്‍ യാത്രക്കാര്‍ക്ക് സൗകര്യം മാത്രമല്ല, നിര്‍ബന്ധവുമായിരിക്കുമെന്ന് റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍. കഴിഞ്ഞദിവസം മുംബൈയിലെ എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലുംപെട്ട് 23 പേര്‍ മരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് റെയില്‍വേ ഉന്നതാധികാര യോഗം മന്ത്രി ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തിരുന്നു.

യോഗത്തിലാണ് യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ മുന്‍നിര്‍ത്തിയുള്ള തീരുമാനങ്ങളുണ്ടായത്. യോഗത്തിലെ പ്രധാനതീരുമാനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

150 വര്‍ഷം പഴക്കമുള്ള സമ്പ്രദായത്തിനാണ് നാം മാറ്റം വരുത്തുന്നതെന്നും ഇനിമുതല്‍ നടപ്പാതകള്‍(ഫൂട്ട് ഓവര്‍ ബ്രിഡ്ജ്) യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള സൗകര്യം മാത്രമല്ല, നിര്‍ബന്ധം കൂടിയായിരിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

We are turning a 150 year old convention on its head, hereafter, FOBs (Foot Over Bridges) will be deemed mandatory not a passenger amenity.