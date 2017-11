മുംബൈ: ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി പരാതി പറഞ്ഞതിന് തട്ടുകടക്കാരന്‍ യുവാവിന്റെ ദേഹത്ത് തിളച്ച എണ്ണയൊഴിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉലഹാസ് നഗറിലാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. പൊള്ളലേറ്റ യുവാവ് ഗുരുതരാവസ്ഥയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. തട്ടുകടക്കാരന്‍ യുവാവിന്റെ ദേഹത്ത് എണ്ണയൊഴിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടെ കടയുടമയോട് പരാതി പറഞ്ഞതോടെ തര്‍ക്കത്തിലാവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇയാള്‍ ഇവരുടേ ദേഹത്ത് എണ്ണയോഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

യാവാവിനോടൊപ്പം മറ്റ് ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് നേരെയും എണ്ണയൊഴിച്ചു. കടയുടമ വെള്ളമെടുക്കുന്ന ജഗ്ഗില്‍ തിളച്ച എണ്ണയെടുത്ത് ഒഴിക്കുന്നതും കടയിലുണ്ടായിരുന്നവര്‍ ഓടുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണുന്നുണ്ട്.

യുവാക്കളുടെ പരാതിയില്‍ തട്ടുകടക്കാരനെതിരേ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കടയ്‌ക്കെതിരേ ആക്രമം നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് യുവാക്കള്‍ക്കെതിരെയും കടയുടമ പരാതി നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

#WATCH:Owner of a roadside eatery threw hot oil on a customer who complained about the food served, in Maharashtra's Ulhasnagar. 2 arrested pic.twitter.com/ypsfVKHRGn