ന്യൂഡല്‍ഹി: കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് ഗുവാഹത്തിക്കുള്ള ഇന്‍ഡിഗോ വിമാനം 5 മണിക്കൂര്‍ വൈകിയതില്‍ യാത്രക്കാരുടെ പ്രതിഷേധം. വിമാനത്തിനുള്ളില്‍ കയറിയ തങ്ങളോട് വിമാനം വൈകി പുറപ്പെടാനുള്ള കാരണം അറിയിച്ചില്ലെന്നായിരുന്നു യാത്രക്കാരുടെ പരാതി.

177 യാത്രക്കാരുമായി പുറപ്പെടാനിരുന്ന വിമാനമാണ് മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടര്‍ന്ന് ഡല്‍ഹി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ വൈകിയതെന്ന് പിടിഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു. പുറപ്പെടാന്‍ വളരെനേരം വൈകിയതോടെ യാത്രക്കാര്‍ വിമാനത്തില്‍ നിന്നിറങ്ങി വന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. യാത്രക്കാര്‍ പുറത്തിറങ്ങിയത് തങ്ങളറിഞ്ഞില്ലെന്നാണ് ഇന്‍ഡിഗോ അധികൃതരുടെ നിലപാട്. വിമാനം വൈകുമെന്ന വിവരം യാത്രക്കാരെ അറിയിച്ചില്ലെന്ന ആരോപണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞു.

വൈകുന്നേരം 6.30ന് പുറപ്പെടേണ്ടിയിരുന്ന വിമാനം രാത്രി 11.30 ഓടെയാണ് പുറപ്പെട്ടത്. ബോര്‍ഡിങ്ങിന് ശേഷവും എന്തെങ്കിലും സാങ്കേതികപ്രശ്‌നങ്ങള്‍ മൂലം വിമാനം വൈകിയാല്‍ യാത്രക്കാരെ വിമാനത്തില്‍ തന്നെയിരുത്തുന്നത് സാധാരണമാണെന്നാണ് വിമാനക്കമ്പനിയുടെ നിലപാട്.

വൈകുന്നേരത്തോടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ അനുഭവപ്പെട്ട പൊടിക്കാറ്റു മൂലമാണ് വിമാനം വൈകിപ്പിച്ചത്. 8 മണിക്ക് ശേഷം വിമാനം പുറപ്പെടാന്‍ തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ശക്തമായ ഇടിമിന്നല്‍ മൂലം യാത്ര വീണ്ടും നീട്ടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയുടെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

