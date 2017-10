ലഖ്‌നൗ: യുപി മന്ത്രി ഓം പ്രകാശ് രാജ്ഭറിന് അകമ്പടി പോയ വാഹനമിടിച്ച് അഞ്ചു വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം യു.പിയിലെ ഗോണ്ട ജില്ലയിലെ കേണല്‍ഗഞ്ച് മേഖലയില്‍ വെച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. വാഹനം തട്ടി തെറിച്ചുവീണ ഹൃദേഷ് ഗോസ്വാമി എന്ന കുട്ടി സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ചു തന്നെ മരണപ്പെട്ടുവെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തില്‍ വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തതായി ഗോണ്ട പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഉമേഷ് കുമാര്‍ സിങ് പ്രതികരിച്ചു. അശ്രദ്ധമായി വാഹനം ഓടിച്ച കുറ്റമാണ് വാഹനത്തിന്റെ ഡ്രൈവര്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. മന:പൂര്‍വ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയ്ക്കാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്‌

A boy died allegedly after he was hit by UP minister Om Prakash Rajbhar’s convoy on Colonelganj-Paraspur route in Gonda district yesterday pic.twitter.com/9EtwgdV615