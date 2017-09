ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്രമണ അന്തര്‍വാഹിനിയായ ഐഎന്‍എസ് കല്‍വാരി നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായി.

കടലിന്നടിയില്‍ വളരെ എളുപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിക്കാതെ ആക്രമണം നടത്താന്‍ ശേഷിയുള്ള അന്തര്‍വാഹിനിയാണ് ഐഎന്‍എസ് കല്‍വാരി.

ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിര്‍മിച്ച ആദ്യ സ്‌കോര്‍പീന്‍ ക്ലാസ് അന്തര്‍വാഹിനിയായി ഐ.എന്‍.എസ് കല്‍വാരി കപ്പല്‍നിര്‍മ്മാതാക്കളായ മസഗോണ്‍ ഡോക് ആണ് നിര്‍മ്മിച്ചത്. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ചടങ്ങില്‍ കല്‍വാരി നാവികസേനയ്ക്ക് കൈമാറി. ഇതിന്റെ കമ്മീഷനിങ് വൈകാതെ നടക്കും. ഫ്രഞ്ച് നേവല്‍ ഡിഫന്‍സ് ആന്‍ഡ് എനര്‍ജി കമ്പനി ഡിസിഎന്‍എസ് ആണ് അന്തര്‍വാഹിനി രൂപകല്‍പന ചെയ്തത്.

പ്രജക്ട് 75 ന്റെ ഭാഗമായി നാവികസേന ഇത്തരത്തില്‍ ആറ് അന്തര്‍വാഹിനികളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില്‍ ആദ്യത്തെതാണ് ഐഎന്‍എസ് കാല്‍വരി. നിലവില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് 15 അന്തര്‍വാഹിനികളാണ് ഉള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ ചൈനീസ് സാന്നിധ്യം വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ അന്തര്‍വാഹിനിയുടെ വരവ്. ചൈനയ്ക്ക് 60 അന്തര്‍വാഹിനികളാണ് ഉള്ളത്.

23600 കോടിയുടെ കരാറാണ് ആറ് അന്തര്‍വാഹിനിക്കായി ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ത്യന്‍ മഹാസമുദ്രത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന ടൈഗര്‍ സ്രാവിന്റെ പേരിലാണ് അന്തര്‍വാഹിനിക്ക് കല്‍വാരി എന്ന് നാമകരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 1967 ഡിസംബര്‍ എട്ടിന് കമ്മീഷന്‍ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ കല്‍വാരിയാണ് നാവിക സേനയുടെ ആദ്യത്തെ അന്തര്‍വാഹിനി. മൂന്നു ദശാബ്ദത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം 1996 മെയ് 31 ന് ഇത് ഡീകമ്മീഷന്‍ ചെയ്തു.

ഇതിന് പുറമെ ആറ് ഡീസല്‍ അന്തര്‍വാഹിനി കൂടി നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ഇന്ത്യ. ഇതിനായി ജര്‍മ്മനി, ഫ്രാന്‍സ്, റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രതിരോധ കമ്പനികളുമായി സര്‍ക്കാര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് ലക്ഷം കോടിയുടെ പ്രതിരോധ ഇടപാടാണ് നടക്കാന്‍ പോകുന്നത്.

