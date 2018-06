പിത്രോഘട്ട്: കൈലാസ്‌-മാനസരോവര്‍ തീര്‍ത്ഥാടനത്തിനായി ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആദ്യ സംഘം ടിബറ്റ് കടന്നതായി ഔദ്യോഗികവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. 17500 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ലിബുക്ക് പാസിലൂടെയാണ് 58 അംഗ സംഘം ടിബറ്റ് കടന്നത്.

മാംഗ്ടിയില്‍ നിന്ന് 33 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം നടന്നാണ് തീര്‍ഥാടകസംഘം ഗുഞ്ചി ബേസ് ക്യാമ്പിലെത്തിയത്. രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഇവര്‍ ഈ ദൂരം പിന്നിട്ടത്. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജസ്ഥാന്‍ സ്വദേശിയായ രാം ദയാല്‍ മാലിയെ ആരോഗ്യപ്രശ്‌നങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് അധികൃതര്‍ തിരികെ അയച്ചിരുന്നു. ഗുഞ്ചിലെ മെഡിക്കല്‍ ക്യാമ്പില്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ ഇദ്ദേഹത്തെ വിദഗ്ധ പരിശോധനയ്ക്ക്‌ വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് അനാരോഗ്യമുള്ളതിനാല്‍ തിരികെപ്പോവാന്‍ രാം ദയാലിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചതെന്ന് ദാര്‍ചൂള സബ്കലക്ടര്‍ ആര്‍.കെ.പാണ്ഡേ അറിയിച്ചു.

ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ ബോര്‍ഡര്‍ പോലീസിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം രാവിലെ 3 മണി മുതല്‍ 7.50 വരെയുള്ള സമയത്താണ് സംഘം ലിപുക്ക് പാസ് കടന്നത്. മാനസരോവറിലേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ട തീര്‍ഥാടകരെ വ്യോമസേന ഹെലികോപ്ടറില്‍ ഗുഞ്ചിയിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവര്‍ നാഭിദാംഗിലെത്തിയതാണ് ഒടുവില്‍ ലഭിക്കുന്ന വിവരമെന്നും ഔദ്യോഗികവൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

