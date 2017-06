ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച രാഹുല്‍ ശര്‍മയുടെ കാറിന് നേരെ നടുറോഡില്‍ വെടിവെപ്പ്. ബൈക്കില്‍ എത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ രാഹുല്‍ ശര്‍മയുടെ കാറിനു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. ആക്രമണത്തില്‍ ആര്‍ക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല.

താനും ബന്ധുവും കാറില്‍ സഞ്ചരിക്കുമ്പോള്‍ ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നെന്ന് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. ഹെല്‍മെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നതിനാല്‍ ആക്രമികളെ തിരിച്ചറിയാനായില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ശര്‍മയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ശര്‍മ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തിനു മുന്നില്‍ വന്നു നില്‍ക്കുന്ന ബൈക്കില്‍നിന്ന് പുറകിലിരുന്നയാള്‍ ഇറങ്ങി കാറിനു നേരെ വെടിവെക്കുകയായിരുന്നു. ഉടന്‍തന്നെ ഇവര്‍ ബൈക്കില്‍ കയറി രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തില്‍ പോലീസ് എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ഡല്‍ഹിയിലെ പൊതുമരാമത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഴിമതി ആരോപണം ഉന്നയിച്ചയാളാണ് രാഹുല്‍ ശര്‍മ. കെജ്‌രിവാളിന്റെ ബന്ധുക്കളും അഴിമതിയില്‍ പങ്കാളികളാണെന്ന് ശര്‍മ ആരോപിച്ചിരുന്നു.

#WATCH: Unidentified persons opened fire at car of Rahul Sharma, whistleblower of PWD scam involving Delhi CM's relative(Greater Noida,31/5) pic.twitter.com/1PeoBHlyLv