ഹൈദരാബാദ്: തെലങ്കാനയിലെ വാറങ്കലില്‍ പടക്കനിര്‍മാണ യൂണിറ്റില്‍ വന്‍തീപിടിത്തം. പത്തുപേര്‍ മരിച്ചു. മൂന്നുപേര്‍ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഇവര്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

ബുധനാഴ്ച പതിനൊന്നുമണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. ഭദ്രകാളി ഫയര്‍വര്‍ക്‌സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ദ ന്യൂസ് മിനുട്ട് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പതിനഞ്ചുപേരായിരുന്നു അപകടസമയത്ത് യൂണിറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. രണ്ടുപേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട്. തീപടരാന്‍ എന്താണ് കാരണമെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാകാം കാരണമെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ തുടര്‍ന്ന് സ്ഥാപന ഉടമ ഒളിവിലാണ്. തീയണയ്ക്കുന്നതിന് നാല് ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകള്‍ സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുള്ളതായി വാറങ്കല്‍ ജില്ലാ കളക്ടര്‍ അറിയിച്ചു.

