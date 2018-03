മുംബൈ: ദക്ഷിണ മുംബൈയിലെ കൊളാബയില്‍ കെട്ടിടത്തിനു തീപിടിച്ചു. കൊളാബയിലെ സൈനിക മേഖലയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അസ്സായെ എന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ മൂന്നാം നിലയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

അഫ്ഗാന്‍ പള്ളിക്കു സമീപമാണ് സൈന്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഈ നാലുനിലക്കെട്ടിടം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നു വൈകുന്നേരമായിരുന്നു സംഭവം.

7.22 ഓടെയായാണ് തങ്ങളെ വിവരം അറിയിച്ചതെന്ന് അഗ്നിശമന സേന അറിയിച്ചു. നാല് ഫയര്‍ എഞ്ചിനുകളും നാല് ഫയര്‍ ടാങ്കറുകളും സംഭവസ്ഥലത്ത് എത്തി തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി. ആളപായമില്ല.

Mumbai: Fire broke out on the second floor of a building near Afghan Church in Colaba, 4 fire tenders present at the spot. No casualties/injuries reported. More details awaited.