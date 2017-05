ജമ്മു: നൗഷേരയിലെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ ശക്തമായ തിരിച്ചടി നല്‍കി. രജൗറി ജില്ലയിലെ നൗഷേര സെക് ടറിലെ പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകള്‍ ബോംബിട്ട് തകര്‍ത്തു. ആക്രമണത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും കരസേന പുറത്തുവിട്ടു. ശക്തമായ നാശം പാക് പോസ്റ്റുകള്‍ക്ക് സംഭവിച്ചുവെന്ന് മേജര്‍ ജനറല്‍ അശോക് നെറൂല മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെ അറിയിച്ചു. എപ്പോഴാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത് എന്ന് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇനി ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങള്‍ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

